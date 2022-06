Manchester City, Gabriel Jesus in scadenza: il Milan ci pensa per l’attacco (Di sabato 11 giugno 2022) Gabriel Jesus è in scadenza di contratto con il Manchester City e il suo futuro e tutt’altro che già definito. L’attaccante brasiliano, infatti, non è certo di rinnovare il proprio rapporto professionale con la società inglese e sino a questo momento, dopo una trattativa prolungata, non sembrano esserci spunti per continuare insieme. Jesus, come riporta ’90min’ sta valutando varie opzioni di fronte a sé, considerando anche il fatto che Erling Haaland, nuovo acquisto del City, possa proporgli una concorrenza a dir poco agguerrita. Tra le squadre interessante al calciatore ci sarebbe il Milan di Maldini, che può comporre una super coppia offensiva con Divock Origi, in uscita dal Liverpool; il tutto per dare alternative al binomio Giurod-Ibrahimovic, ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022)è indi contratto con ile il suo futuro e tutt’altro che già definito. L’attaccante brasiliano, infatti, non è certo di rinnovare il proprio rapporto professionale con la società inglese e sino a questo momento, dopo una trattativa prolungata, non sembrano esserci spunti per continuare insieme., come riporta ’90min’ sta valutando varie opzioni di fronte a sé, considerando anche il fatto che Erling Haaland, nuovo acquisto del, possa proporgli una concorrenza a dir poco agguerrita. Tra le squadre interessante al calciatore ci sarebbe ildi Maldini, che può comporre una super coppia offensiva con Divock Origi, in uscita dal Liverpool; il tutto per dare alternative al binomio Giurod-Ibrahimovic, ...

