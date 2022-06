(Di sabato 11 giugno 2022) Fuori programmail'Una. Nessuna. Centomila' in corso alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia . Mentresi stava esibendo sul palco nella sua ultima canzone in scaletta "Ogni ...

Pubblicità

gibacleo : @SaverioMascaro Tengo da conto il tuo post, caro Vasco. A breve da affiancare alla TRAGICA notizia del tuo malore i… - BerniCurenai : #DopoVaccino Malore sul palco: cantante muore davanti ai suoi fan (VIDEO) -

Gazzetta del Sud

... l'artista si è accorta che tra il pubblico stava avanzando a fatica un'ambulanza per soccorrere una persona che ha accusato un lievee non ha avuto esitazione a interrompere la propria ......e colleghi. Immagini di grande tenerezza ed affetto, che hanno emozionato tutti. La cantante, ... in un primo momento, si era diffusa la voce che fosse stata la cantante ad avvertire un, per ... Malore di un fan durante il concerto. Emma Marrone si blocca: “Fermate tutto” Fuori programma durante il concerto 'Una. Nessuna. Centomila' in corso alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia . Mentre Emma si stava esibendo sul palco ...C’è stato un malore davanti alle telecamere ... dopo essersi conosciuti nello studio sono convolati a nozze per la gioia dei fan. Stesso entusiasmo è stato riservato a Luca Salatino quando è andato ...