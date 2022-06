Mafia | figlie candidato arrestato | ' Votate nostro padre'

(Di sabato 11 giugno 2022) "Volevo comunicarvi che mioè ancoraal Consiglio comunale di Palermo e che Il 12 Giugno potete andare tutti a votarlo per dimostrare realmente che persona è e che non è come l'hanno ...

Lo scrivono su Facebook Giulia e Federica Lombardo le figlie di Francesco Lombardo candidato di FdI al Consiglio comunale arrestato insieme boss Vincenzo Vella, ieri, per scambio elettorale politico - mafioso. Il post della figlia di Lombardo Intanto, una delle figlie di Lombardo stamattina ha tenuto a difenderlo con un post pubblico su Facebook: 'Ciao a tutti, sapete che persona è mio padre - scrive - "Volevo comunicarvi che mio padre è ancora candidato al Consiglio comunale di Palermo e che Il 12 Giugno potete andare tutti a votarlo per dimostrare realmente che persona è e che non è come l'hanno descritto." "La sinistra ha candidato il figlio di un boss. La candidatura di chi, in Forza Italia e in appoggio di Lagalla, oggi cerca i voti di Cosa nostra mettendosi a disposizione dei boss e' cosa ben diversa ..."