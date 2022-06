L’uso delle mascherine non impedisce agli elettori di votare durante il Referendum (e non sono obbligatorie) (Di sabato 11 giugno 2022) Circola su Facebook un articolo pubblicato sul sito Il Paragone, del senatore Gianluigi Paragone, dal titolo «Voto ad ostacoli. Ecco come Draghi e il PD tenteranno di impedirci di votare». Nell’articolo si sostiene che le misure anti Covid-19 che verranno adottate nei seggi delle prossime elezioni amministrative e Referendum sono previste per «impedirci di votare», ma si tratta di un’interpretazione che di fatto disinforma. È bene spiegare il perché, anche a seguito della novità: non saranno obbligatorie, ma fortemente raccomandate. Per chi ha fretta: Le misure anti-Covid non impediscono di votare; L’affluenza al Referendum costituzionale del 2020 è stata superiore a quella di due dei tre Referendum costituzionali precedenti, ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Circola su Facebook un articolo pubblicato sul sito Il Paragone, del senatore Gianluigi Paragone, dal titolo «Voto ad ostacoli. Ecco come Draghi e il PD tenteranno di impedirci di». Nell’articolo si sostiene che le misure anti Covid-19 che verranno adottate nei seggiprossime elezioni amministrative epreviste per «impedirci di», ma si tratta di un’interpretazione che di fatto disinforma. È bene spiegare il perché, anche a seguito della novità: non saranno, ma fortemente raccomandate. Per chi ha fretta: Le misure anti-Covid non impediscono di; L’affluenza alcostituzionale del 2020 è stata superiore a quella di due dei trecostituzionali precedenti, ...

