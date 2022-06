L’uomo che volle farsi cane | Il risultato è notevole, la spesa anche (Di sabato 11 giugno 2022) Ha speso parecchio per diventare un cane di razza Collie. Non solo perfetto esteticamente, ma anche nei movimenti e nel carattere. Un desiderio eccentrico ma realizzato alla grande. C’è chi ama travestirsi da supereroe, chi in un personaggio dei fumetti o del cinema. Negli ultimi anni sono esplose mode e tendenze alquanto eccentriche che superano l’immaginazione. Ad esempio, di recente, un giapponese ha felicemente sposato un’ologramma. Sempre dal Giappone giunge la notizia di un uomo che desiderava diventare un cane. Per farlo ha speso quasi 15 mila euro per un costume iperrealista con il quale può mettersi nei panni di un peloso. Sembra un collie ma è un uomo Web SourceI risultati sono davvero sorprendenti. Il video condiviso in rete con lo pseudonimo canino “Toko-san” ha conquistato centinaia di migliaia di utenti. il costume è ... Leggi su newstv (Di sabato 11 giugno 2022) Ha speso parecchio per diventare undi razza Collie. Non solo perfetto esteticamente, manei movimenti e nel carattere. Un desiderio eccentrico ma realizzato alla grande. C’è chi ama travestirsi da supereroe, chi in un personaggio dei fumetti o del cinema. Negli ultimi anni sono esplose mode e tendenze alquanto eccentriche che superano l’immaginazione. Ad esempio, di recente, un giapponese ha felicemente sposato un’ologramma. Sempre dal Giappone giunge la notizia di un uomo che desiderava diventare un. Per farlo ha speso quasi 15 mila euro per un costume iperrealista con il quale può mettersi nei panni di un peloso. Sembra un collie ma è un uomo Web SourceI risultati sono davvero sorprendenti. Il video condiviso in rete con lo pseudonimo canino “Toko-san” ha conquistato centinaia di migliaia di utenti. il costume è ...

