L' ultima di Zlatan | Casa Milan diventa Casa Ibra

Pubblicità

FratelliRosson : Su Ibra: 'Anche quando siamo entrati nell'intervallo nell'ultima giornata contro il Sassuolo, Zlatan continuava a d… - Spina14_acm : @chiaramilanista @albertiaco3 Infatti per me Van Basten è il migliore di sempre, ma per colpa della caviglia l’ulti… -

Siamo davanti a Casa Milan cheha cambiato in 'Casa Ibra' . Attualmente lo svedese è fermo dopo l'operazione al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore che lo ...Nella città berica mercoledì è andata in scena la violenza di un uomo già condannato per maltrattamenti,Vasiljevic in una manciata di ore ha ucciso prima la sua ex fidanzata Gabriela Serrano, ...L'attaccante svedese ha postato una foto della festa il giorno dopo lo scudetto. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro per il rinnovo del contratto ...“Il Milan è la mia casa, in nessun altro club mi sono sentito amato quanto al Milan” ha sempre dichiarato Zlatan Ibrahimovic, uno che di case e di club ne ha cambiati tanti. Per lui, il Milan non è ma ...