Luciana Littizzetto, chi è il nuovo compagno Andrea Zalone: “Ho ritovato la felicità” (Di sabato 11 giugno 2022) L’ex marito della Littizzetto è Davide Graziano che ha 54 anni di età e di lavoro produttore musicale nonché già batterista della band Africa Unite. Dopo la separazione pare sia entrato un nuovo partner nella vita della Littizzetto il cui nome è stato accostato a quello di Andrea Zalone: attore, doppiatore ed autore televisivo. Le voci su una presunta relazione tra i due hanno iniziato a circolare dopo che Lucianina ha pubblicato su Instagram una foto delle sue vacanze in Salento a cui ha allegato la didascalia “Lasciatemi qui” ma anche il tag sospetto di Andrea. Luciana e l’ex si sono lasciati quattro anni fa, dopo vent’anni di relazione. Stando alle parole della comica, spesso ospite a C’è posta per te, perché è mancata la lealtà. Luciana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 giugno 2022) L’ex marito dellaè Davide Graziano che ha 54 anni di età e di lavoro produttore musicale nonché già batterista della band Africa Unite. Dopo la separazione pare sia entrato unpartner nella vita dellail cui nome è stato accostato a quello di: attore, doppiatore ed autore televisivo. Le voci su una presunta relazione tra i due hanno iniziato a circolare dopo che Lucianina ha pubblicato su Instagram una foto delle sue vacanze in Salento a cui ha allegato la didascalia “Lasciatemi qui” ma anche il tag sospetto die l’ex si sono lasciati quattro anni fa, dopo vent’anni di relazione. Stando alle parole della comica, spesso ospite a C’è posta per te, perché è mancata la lealtà....

Pubblicità

civico_x : RT @Michele_Anzaldi: Il richiamo Agcom alla Rai per violazione della Par Condicio per il monologo di Luciana Littizzetto su Referendum Gius… - PATRIZIA953 : RT @Michele_Anzaldi: Il richiamo Agcom alla Rai per violazione della Par Condicio per il monologo di Luciana Littizzetto su Referendum Gius… - GraziaMontefal2 : RT @Michele_Anzaldi: Il richiamo Agcom alla Rai per violazione della Par Condicio per il monologo di Luciana Littizzetto su Referendum Gius… - ValeryMell1 : RT @Michele_Anzaldi: Il richiamo Agcom alla Rai per violazione della Par Condicio per il monologo di Luciana Littizzetto su Referendum Gius… - apsassano : RT @Michele_Anzaldi: Il richiamo Agcom alla Rai per violazione della Par Condicio per il monologo di Luciana Littizzetto su Referendum Gius… -