Lotito: «Sugli abbonamenti farò gli stessi prezzi della Roma, vedremo in quanti verranno» (Di sabato 11 giugno 2022) Il Messaggero riporta le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che giovedì notte ha lanciato i suoi strali contro la tifoseria biancoceleste definendoli sempre scontenti. Ora il patron della Lazio annuncia l’apertura della campagna abbonamenti. I prezzi saranno gli stessi di quelli della Roma, dice: vedremo quanti accetteranno di venire allo stadio. «Ora farò gli stessi prezzi della Roma Sugli abbonamenti per il prossimo anno – rivela al Messaggero – e vedremo quanti lo sottoscriveranno». “Dovrebbe partire già dopodomani la nuova ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Il Messaggero riporta le parole del presidenteLazio, Claudio, che giovedì notte ha lanciato i suoi strali contro la tifoseria biancoceleste definendoli sempre scontenti. Ora il patronLazio annuncia l’aperturacampagna. Isaranno glidi quelli, dice:accetteranno di venire allo stadio. «Oragliper il prossimo anno – rivela al Messaggero – elo sottoscriveranno». “Dovrebbe partire già dopodomani la nuova ...

