Lotito che tesse l'elogio dei romanisti per mortificare i laziali, è avanguardia culturale (Di sabato 11 giugno 2022) C'è stato un terremoto a Roma negli ultimi giorni. Alla festa dell'Udc a Viterbo il presidente della Lazio Claudio Lotito si è reso protagonista di una performance, di un atto di guerriglia culturale, siamo al livello degli indiani metropolitani. Ha ufficialmente dichiarato guerra ai propri tifosi. Ma non si è limitato al tradizionale canovaccio, l'attacco alla tifoseria organizzata. No. È andato molto oltre. Ha decisamente sconfinato. Ha mortificato la tifoseria laziale tessendo l'elogio dei romanisti. Siamo ben oltre De Laurentiis. La situazione è simile ma poiché a Napoli c'è una sola squadra, da noi le osservazioni sono ferme al pantano della napoletanità. In soldoni Lotito ha detto che i laziali si lamentano sempre e che più ottengono, più si lamentano.

MarcoLacotha : RT @d_arco75: Oggi @ilmessaggeroit: - laziali prendete esempio dai romanisti (mai detto) - l'ennesimo virgolettato di Lotito - per la porta… - napolista : Lotito che tesse l’elogio dei romanisti per mortificare i laziali, è avanguardia culturale Ben oltre la frattura D… - vocelaziale : La #Lazio smentisce le parole riporta su #Lotito, che paragona i tifosi biancocelesti a quelli della #Roma! - giuseppe19861 : @OfficialSSLazio @robertorao mi vergogno di essere rappresentato da lotito che e' un tifoso romanista e che non fa… - PaoloPol6 : @PazzoperPazzo Che a noi de loro non c'è né fraga n'cazzo, già abbiamo Lotito che c'è rompe lì coglioni -