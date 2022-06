Los Angeles arcobaleno, l’Academy sfila per la prima volta alla parata del Pride (Di sabato 11 giugno 2022) l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences sfilerà per la prima volta alla Los Angeles Pride Parade domenica 12 giugno, a Hollywood. Una statuetta gigante dell’Oscar sarà presente su un carro appositamente progettato che seguirà la sfilata. Una statuetta Oscar gigante è stata allestita su un carro che seguirà la parata dell’orgoglio lungo le strade di Los Angeles“Siamo orgogliosi ed entusiasti di partecipare per la prima volta alla marcia dell’Orgoglio di Los Angeles”, ha dichiarato in un comunicato il vicepresidente dell’Academy per le attività e lo sviluppo, Jeanell English. “La nostra presenza questo fine settimana alla ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 giugno 2022)of Motion Picture Arts and Sciences sfilerà per laLosParade domenica 12 giugno, a Hollywood. Una statuetta gigante dell’Oscar sarà presente su un carro appositamente progettato che seguirà lata. Una statuetta Oscar gigante è stata allestita su un carro che seguirà ladell’orgoglio lungo le strade di Los“Siamo orgogliosi ed entusiasti di partecipare per lamarcia dell’Orgoglio di Los”, ha dichiarato in un comunicato il vicepresidente delper le attività e lo sviluppo, Jeanell English. “La nostra presenza questo fine settimana...

