Lory Del Santo, preoccupazione alle stelle dopo la batosta: "Si lamentava, aveva dolori!" (Di sabato 11 giugno 2022) Lory Del Santo deve affrontare una nuova problematica dopo la controversa eliminazione: guai in vista da Cayo Cochinos. Lory Del Santo (fonte youtube)La soubrette Lory Del Santo è stata eliminata da pochi giorni dal survival game per antonomasia di Canale 5. Ironia della sorte: la stessa soubrette, consacrata vincitrice del format nell'ormai lontano 2005, quest'anno ha perso al televoto ad un passo dalla finale. Entrata in gara con il compagno Marco Cucolo, la showgirl è stata ampiamente avversata dal gruppo sin dalle battute iniziali del programma: tacciata di doppiogiochismo e strategia, Lory è stata completamente isolata dallo zoccolo duro di naufraghi. Persino il suo compagno, durante la puntata della sua eliminazione, non si è ...

