Liz Cheney, la repubblicana che vuole cancellare il disonore di Donald (Di sabato 11 giugno 2022) La figlia del vicepresidente ha sostenuto l’accusa per i fatti di Washington. Gelo nel partito, e ora dovrà riconquistare la fiducia degli elettori alle primarie Leggi su lastampa (Di sabato 11 giugno 2022) La figlia del vicepresidente ha sostenuto l’accusa per i fatti di Washington. Gelo nel partito, e ora dovrà riconquistare la fiducia degli elettori alle primarie

Pubblicità

repubblica : “Trump golpista”, parte la battaglia. Liz Cheney lo accusa [dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli] - repubblica : Usa, parte la battaglia per incriminare Trump. 'E' un golpista'. Liz Cheney lo accusa - lc71488535 : RT @repubblica: “Trump golpista”, parte la battaglia. Liz Cheney lo accusa [dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli] - lc71488535 : RT @repubblica: Usa, parte la battaglia per incriminare Trump. 'E' un golpista'. Liz Cheney lo accusa - riservaprotetta : @LuigiOmalley2 Dici che lo porteranno in tribunale? E di Liz Cheney che ne pensi? -