LIVE Turchi-Riakporhe, Preliminare Mondiale IBF cruiser in DIRETTA: inizia il match! (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dritto di Riakporhe sui guanti di Turchi. Due schivate di seguito di Turchi. Destro di Turchi. Pesante gancio di Riakporhe che finisce sui guanti di Turchi. inizia il primo round! 23.28 TUTTO PRONTO. 23.25 Presentato Riakporhe, entra sul ring l’inglese. 23.24 Entra sul ring il nostro Fabio Turchi. 23.23 inizia la presentazione dei pugili. 23.20 Ancora qualche istante d’attesa. 23.15 Fabio Turchi ha rinunciato alla possibilità della sfida per il titolo europeo, per inseguire questo sogno Mondiale. 23.11 Riakporhe si allena con Anthony Joshua. 23.08 Riakporhe invece ha un ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADritto disui guanti di. Due schivate di seguito di. Destro di. Pesante gancio diche finisce sui guanti diil primo round! 23.28 TUTTO PRONTO. 23.25 Presentato, entra sul ring l’inglese. 23.24 Entra sul ring il nostro Fabio. 23.23la presentazione dei pugili. 23.20 Ancora qualche istante d’attesa. 23.15 Fabioha rinunciato alla possibilità della sfida per il titolo europeo, per inseguire questo sogno. 23.11si allena con Anthony Joshua. 23.08invece ha un ...

zazoomblog : LIVE Turchi-Riakporhe Preliminare Mondiale IBF cruiser in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa a Wembley per lanciars… - FedPugilistica : ??????BOXE RING LIVE ?? INSTAGRAM FPI ?????? ?? 8/6/22 ??H 12 ?????? Annalisa Brozzi ?????? Fabio Turchi ?????? Matteo Signani… - italoromeno : RT @RaffaeleCarcano: Il 72,9 per cento dei turchi vuol vivere in un paese democratico e laico. C’è da sperare che questa posizione si tradu… - GustavoSetti7 : RT @RaffaeleCarcano: Il 72,9 per cento dei turchi vuol vivere in un paese democratico e laico. C’è da sperare che questa posizione si tradu… - RaffaeleCarcano : Il 72,9 per cento dei turchi vuol vivere in un paese democratico e laico. C’è da sperare che questa posizione si tr… -