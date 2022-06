LIVE Inghilterra-Italia 0-0 | Nations League in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.32dunque la prima frazione di gioco al “Molineux Stadium” di Wolverhampton che ha messo in luce un’ottima, capace di sfiorare il goal in più occasioni con i vari Frattesi, Tonali, Scamacca e Pessina.che ha invece colpito una traversa con Mount dopo nove minuti. 45’+1IL0-0. 45? Grande chiusura di Tomori su Pessina poi Ramsdale blocca sulla girata di Locatelli. 44? Ci sarà almeno un minuto di recupero. 43? PESSINA! Adesso c’è solo la squadra di Mancini in campo, il centrocampista dell’Atalanta entra in area per vie orizzontali e conclude con un sinistro alzato in angolo da Ramsdale. 42? E’ ...