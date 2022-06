LIVE Giro d’Italia U23, prima tappa in DIRETTA: volata imperiale di Alberto Bruttomesso, la prima Maglia Rosa è italiana (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16.12 volata perfetta per il corridore della Zalf Euromobil Fior! LA prima Maglia Rosa È italiana! 16.12 VINCE Alberto Bruttomesso!!! 16.11 LANCIATA LA volata! 16.11 ULTIMO KM! FLAMME ROUGE! 16.10 Ancora spallate nelle prime posizioni! 2 km! 16.09 Che battaglia per le posizioni in questa fase! Mancano solo 3 km! 16.07 ULTIMI 5 KM! 16.06 Risale nelle prime posizioni il Team Qhubeka, che potrebbe essere uscito al momento giusto! 16.05 7 km al traguardo! 16.04 Da qui in poi è sostanzialmente tutto dritto fino all’arrivo, le curve sono finite e la velocità è altissima. 16.02 Ora si viaggia a velocità incredibili, sarà una volata serratissima. 16.00 SI ENTRA NEGLI ULTIMI ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12perfetta per il corridore della Zalf Euromobil Fior! LA! 16.12 VINCE!!! 16.11 LANCIATA LA! 16.11 ULTIMO KM! FLAMME ROUGE! 16.10 Ancora spallate nelle prime posizioni! 2 km! 16.09 Che battaglia per le posizioni in questa fase! Mancano solo 3 km! 16.07 ULTIMI 5 KM! 16.06 Risale nelle prime posizioni il Team Qhubeka, che potrebbe essere uscito al momento giusto! 16.05 7 km al traguardo! 16.04 Da qui in poi è sostanzialmente tutto dritto fino all’arrivo, le curve sono finite e la velocità è altissima. 16.02 Ora si viaggia a velocità incredibili, sarà unaserratissima. 16.00 SI ENTRA NEGLI ULTIMI ...

Pubblicità

ovunquetusja : i miei fottuti diritti perché ascolterò alberto live ben due volte nel giro di due mesi finalmente ???????????? - LostIsland143 : La dolcezza dell'ultimo capitolo della ff comunista? Credo che qui bastino poche indagini — Infatti, a sto giro, no… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Donovan ancora da solo Luis Leon Sanchez maglia gialla virtu… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si inizia - #Delfinato #tappa #DIRETTA: #inizia - MintYeollie13 : Io sono appena tornata a casa e ovviamente Cheol doveva apparire nella live di Hao proprio mentre io ero in giro ?? -