LIVE Giro d’Italia U23, prima tappa in DIRETTA: volata imperiale di Alberto Bruttomesso, la prima Maglia Rosa è italiana (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16.24 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per essere stati con noi ed aver festeggiato con noi il grande successo di Alberto Bruttomesso. L’appuntamento è per domani, con la seconda frazione del Giro d’Italia Under 23! 16.21 Dopo il sesto posto al GP Liberazione, arriva quello che è nettamente il miglior risultato per il veneto nella sua giovane carriera. Una super volata per lui. 16.18 Ecco il momento della netta vittoria di Bruttomesso che gli vale la prima Maglia Rosa di questo Giro d’Italia U23: Alberto Bruttomesso – @ZalfFior vince ad Argenta! ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 La nostrafinisce qui. Grazie per essere stati con noi ed aver festeggiato con noi il grande successo di. L’appuntamento è per domani, con la seconda frazione delUnder 23! 16.21 Dopo il sesto posto al GP Liberazione, arriva quello che è nettamente il miglior risultato per il veneto nella sua giovane carriera. Una superper lui. 16.18 Ecco il momento della netta vittoria diche gli vale ladi questoU23:– @ZalfFior vince ad Argenta! ...

