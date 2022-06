LIVE Giro d’Italia U23, prima tappa in DIRETTA: quattro italiani in fuga, il gruppo controlla ad 1’40” di distacco (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.41 Sempre le maglie nere del Development Team DSM in testa al gruppo. Alle loro spalle è schierato un altro team vestito di nero, il Cycling Team Friuli. 14.38 Ricordiamo la composizione della fuga tutta italiana: Marco Palomba (General Store), Gabriele Petrelli (CT Friuli), Valter Ghigino (Casillo-Petroli Firenze-Hopplà) e Emanuele Ansaloni (InEmiliaRomagna). 14.35 Un’altra immagine dalla corsa, stavolta dei quattro battistrada: Km 82 di gara. Il vantaggio dei 4 fuggitivi è di 1’40”. 82 km of racing. The gap for the four leaders is 1’40”. #Girogiovani2022 #Giroditaliau23 pic.twitter.com/bYNiVn2gvr — Giro d’Italia Giovani Under 23 (@Giroditaliau23) June 11, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Sempre le maglie nere del Development Team DSM in testa al. Alle loro spalle è schierato un altro team vestito di nero, il Cycling Team Friuli. 14.38 Ricordiamo la composizione dellatutta italiana: Marco Palomba (General Store), Gabriele Petrelli (CT Friuli), Valter Ghigino (Casillo-Petroli Firenze-Hopplà) e Emanuele Ansaloni (InEmiliaRomagna). 14.35 Un’altra immagine dalla corsa, stavolta deibattistrada: Km 82 di gara. Il vantaggio dei 4 fuggitivi è di”. 82 km of racing. The gap for the four leaders is”. #giovani2022 #ditaliau23 pic.twitter.com/bYNiVn2gvr —Giovani Under 23 (@ditaliau23) June 11, ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si inizia - #Delfinato #tappa #DIRETTA: #inizia - MintYeollie13 : Io sono appena tornata a casa e ovviamente Cheol doveva apparire nella live di Hao proprio mentre io ero in giro ?? - rinamahboh : Come nella casa del gf... ricordo ancora le prese in giro nell' # gfvip. Era stata una delle prime cose che avevano… - gponedotcom : Fuoco alle polveri per la prima manche del weekend con Bautista e la Ducati che scattano dalla pole affiancati dall… - infoitsport : DIRETTA Giro del Delfinato 2022 LIVE, Settima Tappa -