LIVE Giro d’Italia U23, prima tappa in DIRETTA: chance per i velocisti, aggiornamenti dalle 13.30 (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche ed amici di OA Sport, appassionate/i di ciclismo, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro d’Italia Giovani Under23! Si apre oggi una delle corse a tappe più importanti del panorama internazionale per i dilettanti, dando il via a otto giorni all’insegna del talento, della gioventù e del futuro. prima frazione con partenza a Gradara e dal profilo altimetrico piuttosto semplice, fatta eccezione per i primi 35 km ricchi di strappi e salitelle, compreso il GPM di San Clemente, 1,9 km al 4,4% di pendenza media. Da quel momento in poi, 130 km completamente piatti nella pianura romagnola fino al traguardo di Argenta. Ciclismo, Egan Bernal vola in salita in allenamento, ipotesi rientro al ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionate/i di ciclismo, buongiorno e benvenute/i alladelladelGiovani Under23! Si apre oggi una delle corse a tappe più importanti del panorama internazionale per i dilettanti, dando il via a otto giorni all’insegna del talento, della gioventù e del futuro.frazione con partenza a Gradara e dal profilo altimetrico piuttosto semplice, fatta eccezione per i primi 35 km ricchi di strappi e salitelle, compreso il GPM di San Clemente, 1,9 km al 4,4% di pendenza media. Da quel momento in poi, 130 km completamente piatti nella pianura romagnola fino al traguardo di Argenta. Ciclismo, Egan Bernal vola in salita in allenamento, ipotesi rientro al ...

