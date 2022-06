LIVE Giro d’Italia U23, prima tappa in DIRETTA: 25 km al traguardo, le squadre preparano lo sprint (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.33 Anche da questa immagine si vedono gli uomini in nero in testa al peloton: 30 km to go, gruppo compatto. 30 km al termine, gruppo compatto. #Girogiovani2022 #Giroditaliau23 pic.twitter.com/xiKe7DPj3W — Giro d’Italia Giovani Under 23 (@Giroditaliau23) June 11, 2022 15.31 Sempre il Development Team DSM in testa al gruppo. Enorme il lavoro oggi dei compagni di Casper Van Uden. 15.29 Conclusa la terza ora di gara, media oraria salita a 43,5 km/h. 15.26 30 km al traguardo! Si entra nella fasi finali di questa prima tappa. 15.23 Gruppo controllato sempre dalle squadre dei velocisti. 15.20 Andatura ancora piuttosto sostenuta. Possibile immaginare che ci siano altri attacchi ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Anche da questa immagine si vedono gli uomini in nero in testa al peloton: 30 km to go, gruppo compatto. 30 km al termine, gruppo compatto. #giovani2022 #ditaliau23 pic.twitter.com/xiKe7DPj3W —Giovani Under 23 (@ditaliau23) June 11, 2022 15.31 Sempre il Development Team DSM in testa al gruppo. Enorme il lavoro oggi dei compagni di Casper Van Uden. 15.29 Conclusa la terza ora di gara, media oraria salita a 43,5 km/h. 15.26 30 km al! Si entra nella fasi finali di questa. 15.23 Gruppo controllato sempre dalledei velocisti. 15.20 Andatura ancora piuttosto sostenuta. Possibile immaginare che ci siano altri attacchi ...

