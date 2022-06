L’inflazione spaventa anche in Germania | il potente sindacato della metalmeccanica IG-Metall chiede aumenti dei salari di oltre il 7%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) Jörg Hoffmann, capo deltedesco dei lavoratori metalmeccanici e dell’elettronica IG-, vuole raggiungere nella trattativa collettiva in autunnodiil 7% per equiparare iale far sì che includanouna redistribuzione dei forti guadagni delle imprese. I nuovi contratti dovranno coprire il 2022 e il 2023, l’esito delle trattative in corso è previsto per novembre. La richiesta deltiene conto del traguardo di inflazioneBanca Centrale Europea del 2% per due anni addizionato a un aumentoproduttività dell’1,1%, come ha indicato Hofmann alla Süddeutsche Zeitung. “Se non prendessimo in considerazione il tetto di inflazione ...