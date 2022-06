Liliana Segre, Chiara Ferragni e la visita al Memoriale della Shoah: «Vado con lei perché parla ai giovani» (Di sabato 11 giugno 2022) La senatrice a vita Liliana Segre spiega oggi in un’intervista rilasciata a Repubblica perché ha scelto Chiara Ferragni per visitare il Memoriale della Shoah: «A me preme che siano i giovani a fare vivere la Memoria di quel che è stato, la condanna per milioni di persone che avevano la sola colpa di esser nati. E Chiara parla con i giovani. Ho saputo che la stavano già cercando dopo che era andata agli Uffizi di Firenze, cosa che aveva portato un notevole aumento delle visite da parte dei ragazzi. Quando lei verrà a fare questa esperienza con me al Memoriale, lo conosceranno tante persone che oggi lo ignorano, come i turisti o i passeggeri ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) La senatrice a vitaspiega oggi in un’intervista rilasciata a Repubblicaha sceltoperre il: «A me preme che siano ia fare vivere la Memoria di quel che è stato, la condanna per milioni di persone che avevano la sola colpa di esser nati. Econ i. Ho saputo che la stavano già cercando dopo che era andata agli Uffizi di Firenze, cosa che aveva portato un notevole aumento delle visite da parte dei ragazzi. Quando lei verrà a fare questa esperienza con me al, lo conosceranno tante persone che oggi lo ignorano, come i turisti o i passeggeri ...

fanpage : I #NoVax esistono ancora e si fanno sentire in piazza: alla manifestazione di Padova sono accorsi da tutta Italia,… - fanpage : 'Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la Senatrice Liliana Se… - Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - alinatede : RT @Iperbole_: Liliana Segre: “Sono vittima dei leoni da tastiera. Tanto da essere l’unica così vecchia, in Italia, ad avere la scorta. Evi… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: La senatrice a vita: «Lei serve alla causa. Quando la mia voce non ci sarà più, dovranno essere i ragazzi a ricordare e trama… -