Licenziamento collettivo, scatta la protesta dei lavoratori: proclamato lo stato di agitazione (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – “Le scriventi OO.SS. Territoriali, unitamente alle RSA del CMR di Sant’Agata dei Goti, convocati dalla Confindustria per il giorno 10/06/22 alle ore 11,30 per esercitare l’esame congiunto relativo alla procedura di Licenziamento collettivo, per 30 lavoratori, stigmatizzano il comportamento omissivo della Confindustria e delle Direzioni Neuromed e CMR in quanto la riunione fissata per le ore 11,30, alle ore 12,13 non veniva garantita la presenza della controparte, pertanto unitamente, abbiamo abbandonato la sede della Confindustria in segno di protesta per l’atteggiamento scorretto nei nostri confronti. Sin da ora proclamiamo lo stato di agitazione e già abbiamo chiesto al Prefetto una convocazione urgente, con la presenza anche ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – “Le scriventi OO.SS. Territoriali, unitamente alle RSA del CMR di Sant’Agata dei Goti, convocati dalla Confindustria per il giorno 10/06/22 alle ore 11,30 per esercitare l’esame congiunto relativo alla procedura di, per 30, stigmatizzano il comportamento omissivo della Confindustria e delle Direzioni Neuromed e CMR in quanto la riunione fissata per le ore 11,30, alle ore 12,13 non veniva garantita la presenza della controparte, pertanto unitamente, abbiamo abbandonato la sede della Confindustria in segno diper l’atteggiamento scorretto nei nostri confronti. Sin da ora proclamiamo lodie già abbiamo chiesto al Prefetto una convocazione urgente, con la presenza anche ...

Pubblicità

FistCisl : RT @FisascatCisl73: #PamPanorama Prosegue il confronto sulla procedura di licenziamento collettivo avviata dal gruppo della #GDO per 255 di… - FisascatCislPug : RT @FisascatCisl73: #PamPanorama Prosegue il confronto sulla procedura di licenziamento collettivo avviata dal gruppo della #GDO per 255 di… - DiegoLorenzi59 : RT @FisascatCisl73: #PamPanorama Prosegue il confronto sulla procedura di licenziamento collettivo avviata dal gruppo della #GDO per 255 di… - CislFisascat : RT @FisascatCisl73: #PamPanorama Prosegue il confronto sulla procedura di licenziamento collettivo avviata dal gruppo della #GDO per 255 di… - luigispinzi : RT @FisascatCisl73: #PamPanorama Prosegue il confronto sulla procedura di licenziamento collettivo avviata dal gruppo della #GDO per 255 di… -