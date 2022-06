libridimusica – Cosa leggere sotto l’ombrellone? Ecco cinque titoli a tema musicale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) Comincia l’estate e molti di noi si troveranno prestoa godersi il meritato riposo. Niente di meglio allora che impreziosire il tempo del gustoso ozio con una buona lettura, magari di argomento. Negli ultimi mesi sono usciti alcuni bei libri, ne ho sceltiper voi, in rigoroso ordine casuale. 70 volte Vasco. Storia di una rockstar, di Massimo Poggini e Marco Pagliettini, Baldini+Castoldi. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di scrivere il perché. Massimo Poggini è in Italia il principale esperto di Vasco tra i giornalisti musicali, suo amico dal 1979. Vasco, che è Vasco, quest’anno ha compiuto 70 anni – e già di per sé questo è un evento – e questa storia ne segue il ritmo umano, consente di capire le vicende della persona dietro i grandi successi. Un consiglio nel consiglio: leggetelo ...