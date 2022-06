L'Europa promette l'ennesima svolta storica sui migranti. Ma è solo l'ultimo degli annunci inutili (Di sabato 11 giugno 2022) Ci risiamo: il Consiglio Ue degli Affari Interni ha annunciato l'ennesima «svolta storica» sulla gestione dei migranti: «È la prima volta - ha detto la ministra Lamorgese - che si parla effettivamente del principio di solidarietà unito al principio di responsabilità». In realtà, solidarietà e responsabilità sono due termini dietro i quali la Commissione europea ha più volte mascherato la propria incapacità di imporre una politica comune di asilo. È più che legittimo dunque accogliere con un disincantato scetticismo questo solenne accordo sulla prima tappa del patto per le migrazioni, tenendo conto dei precedenti beffardi, che hanno visto totalmente disattesi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi di primo approdo. Il piano europeo di relocation adottato nel 2015 come segno di ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Ci risiamo: il Consiglio UeAffari Interni haato l'» sulla gestione dei: «È la prima volta - ha detto la ministra Lamorgese - che si parla effettivamente del principio di solidarietà unito al principio di responsabilità». In realtà, solidarietà e responsabilità sono due termini dietro i quali la Commissione europea ha più volte mascherato la propria incapacità di imporre una politica comune di asilo. È più che legittimo dunque accogliere con un disincantato scetticismo questo solenne accordo sulla prima tappa del patto per le migrazioni, tenendo conto dei precedenti beffardi, che hanno visto totalmente disattesi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi di primo approdo. Il piano europeo di relocation adottato nel 2015 come segno di ...

