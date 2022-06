L’estate della crisi idrica: “Siccità del Po mai vista, disponibilità in esaurimento”. Richiesta di stop notturno dell’acqua in 125 Comuni (Di sabato 11 giugno 2022) Una Siccità “mai vista” in 70 anni. Una “crisi idrica straordinaria”. Le disponibilità “in esaurimento”. Le Alpi senza più neve e i laghi ai minimi storici del periodo. E Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende che distribuiscono l’acqua potabile, chiede ai sindaci di valutare sospensioni notturne in 125 Comuni piemontesi e lombardi. Dopo gli avvisi, le previsioni e l’evidente scarsità di piogge sia sotto il profilo quantitativo che di frequenza, la grande ‘sete’ del fiume Po presenta il conto: sarà un’estate di crisi idrica a causa della secca del più gande corso d’acqua italiano. Una penuria mai vista, con ripercussioni non solo su agricoltura e allevamenti ma anche con rischi per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Una“mai” in 70 anni. Una “straordinaria”. Le“in”. Le Alpi senza più neve e i laghi ai minimi storici del periodo. E Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende che distribuiscono l’acqua potabile, chiede ai sindaci di valutare sospensioni notturne in 125piemontesi e lombardi. Dopo gli avvisi, le previsioni e l’evidente scarsità di piogge sia sotto il profilo quantitativo che di frequenza, la grande ‘sete’ del fiume Po presenta il conto: sarà un’estate dia causasecca del più gande corso d’acqua italiano. Una penuria mai, con ripercussioni non solo su agricoltura e allevamenti ma anche con rischi per il ...

