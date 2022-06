Lecce, trovato morto in casa incappucciato e con mani legate (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Un uomo di 76 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di Castrì, in provincia di Lecce, con le mani legate a una sedia e incappucciato. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che indagano sulla vicenda. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Un uomo di 76 anni è statoquesta mattina nella sua abitazione di Castrì, in provincia di, con lea una sedia e. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che indagano sulla vicenda. L'articolo proviene da Italia Sera.

