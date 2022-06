Lazio, al via la campagna abbonamenti. Lotito: «Prezzi come la Roma, vedremo in quanti verranno» (Di sabato 11 giugno 2022) Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dell’inizio della campagna di abbonamenti ai microfoni de Il Messaggero Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dell’inizio della campagna di abbonamenti ai microfoni de Il Messaggero. campagna che partirà ufficialmente lunedì’. Ecco le dichiarazioni del patron biancoceleste: «Ora farò gli stessi Prezzi della Roma sugli abbonamenti per il prossimo anno e vedremo quanti lo sottoscriveranno» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Claudio, presidente della, ha parlato dell’inizio delladiai microfoni de Il Messaggero Claudio, presidente della, ha parlato dell’inizio delladiai microfoni de Il Messaggero.che partirà ufficialmente lunedì’. Ecco le dichiarazioni del patron biancoceleste: «Ora farò gli stessidellasugliper il prossimo anno elo sottoscriveranno» L'articolo proviene da Calcio News 24.

