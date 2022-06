«L’Asia-Pacifico è il prossimo fronte» Il Giappone mette le mani avanti

(Di sabato 11 giugno 2022) «Se non ci fosse stato il diritto internazionale e il pesce grande avesse mangiato il pesce piccolo e il pesce piccolo avesse mangiato i gamberetti… noi non saremmo esistiti». Volodymyr L'articolo proviene da ilfesto.

Pubblicità

PazzoPerDomani : RT @classcharacters: Il ministro della difesa Usa Austin allo Shangri-La Dialogue: difenderemo gli alleati dalle 'aggressioni' della #Cina.… - classcharacters : Il ministro della difesa Usa Austin allo Shangri-La Dialogue: difenderemo gli alleati dalle 'aggressioni' della… - Surfiniae : RT @Beaoh11: @MezilAladar @eurallergico Attraversando prima il Pacifico in piroga poi l'Asia - FuocoCinaIT : Si è aperto oggi a Singapore l'incontro del dialogo di Shangri-La. A questo importante forum multilaterale incentra… - AMIStaDeS_2017 : Lo #Shangri-La Dialogue (#SLD), l'incontro chiave sulla sicurezza nell'#Asia e del #Pacifico prenderà il via venerd… -

Bluerating.com

...e sede a Hong Kong) in grande crescita nei mercati dell'area...Kong) in grande crescita nei mercati dell'area. ... presenta Flo e Nassa, due nuove collezioni di arredi per'esterno ...Interpellato, infine, sulle prospettive di un tale sviluppo per'India, concorrente naturale della Cina nella regione dell'Indo -e inin generale, Barros ha spiegato che una presenza ... Fondi, M&G nomina l'Head of Fixed Income Asia-Pacifico