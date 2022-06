La vicinanza di Rubano a Maria Venditti: “Violenza inaccettabile” (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo piena vicinanza a Maria Venditti, presidente del consiglio comunale di Telese Terme, per l’incendio doloso alla sua autovettura della scorsa notte. Una Violenza inaccettabile e un grave atto intimidatorio, che pure sono convinto non intaccheranno il suo impegno politico. In attesa che le indagini facciano il loro corso, mando un abbraccio a Maria e a tutta la sua famiglia. Avanti con coraggio: l’intera cittadinanza onesta è con voi”. Così il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo piena, presidente del consiglio comunale di Telese Terme, per l’incendio doloso alla sua autovettura della scorsa notte. Unae un grave atto intimidatorio, che pure sono convinto non intaccheranno il suo impegno politico. In attesa che le indagini facciano il loro corso, mando un abbraccio ae a tutta la sua famiglia. Avanti con coraggio: l’intera cittadinanza onesta è con voi”. Così il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

