La valigia speciale che accompagna Putin | l' agghiacciante retroscena sulla salute

(Di sabato 11 giugno 2022) Ladi Vladimirè un importante segreto di Stato in Russia, tanto che, fra la scorta cheil presidente di Mosca all'estero, ci sarebbe una persona incaricata di ‘raccogliere' in unai suoi escrementi corporei e portarli a Mosca perché non vengano lasciate tracce che possano dare indicazioni sul suo stato di. Fantascienza? Non secondo 'Paris Match' che, in un articolo ripreso da molti siti ucraini tra cui Ukrainiska Pravda, rivela particolari di cui ancora nessuno aveva parlato. Secondo il tabloid, nelle ‘risultanze corporee' del presidente della Federazione Russa «si celano informazioni importanti…per l'avvenire del mondo», tanto da spingere il suo staff a ‘camuffare' eventuali tracce. Secondo Paris Match, la prima volta in cui si sarebbe sentito parlare ...

Un agente, secondo quanto riportato, avrebbe dovuto 'posare gli escrementi di Putin in una borsetta apposita affinché non rimanesse alcuna traccia e portarli in Russia in una'. La salute di Vladimir Putin è un importante segreto di Stato in Russia, tanto che, fra la scorta che accompagna il presidente di Mosca ... La salute di Vladimir Putin è un importante segreto di Stato: tanto che, fra la scorta che accompagna il presidente russo all'estero, ci sarebbe una persona incaricata ...