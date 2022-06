La Turchia in crisi cerca nell’India un nuovo alleato. Ma il presidente Modi non dimentica l’appoggio di Erdogan al Pakistan (Di sabato 11 giugno 2022) Al di là della crisi del grano da sbloccare, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan continua a ricercare appoggi robusti per le sue finanze in apnea, mentre gli accordi di Abramo potrebbero essere estesi all’India. Lo dimostra il possibile vertice del quadriumvirato israeliano, emiratino, americano e indiano durante la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Israele che si terrà tra due settimane. Inflazione record, la reazione di famiglie e imprese – Martedì per la lira turca è stata un’altra giornata complicata: dopo la doppia crisi valutaria del 2021 e del 2018 l’inflazione ormai fuori controllo ha determinato la perdita del 15% del suo valore rispetto al dollaro dall’inizio di maggio. La lira è stata così scambiata in ribasso del 2,3% a 17,15 per dollaro. Ciò sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Al di là delladel grano da sbloccare, ilturco Recep Tayyipcontinua a rire appoggi robusti per le sue finanze in apnea, mentre gli accordi di Abramo potrebbero essere estesi all’India. Lo dimostra il possibile vertice del quadriumvirato israeliano, emiratino, americano e indiano durante la visita deldegli Stati Uniti Joe Biden in Israele che si terrà tra due settimane. Inflazione record, la reazione di famiglie e imprese – Martedì per la lira turca è stata un’altra giornata complicata: dopo la doppiavalutaria del 2021 e del 2018 l’inflazione ormai fuori controllo ha determinato la perdita del 15% del suo valore rispetto al dollaro dall’inizio di maggio. La lira è stata così scambiata in ribasso del 2,3% a 17,15 per dollaro. Ciò sta ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La Turchia in crisi cerca nell’India un nuovo alleato. Ma il presidente Modi non dimentica l’appoggio di Erdogan al… - ADAGIO77838882 : RT @tempoweb: 'A cosa punta la Russia'. Un'ipotesi raggelante dopo il disastro colloqui in Turchia #11giugno @giadinagrisu - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'A cosa punta la Russia'. Un'ipotesi raggelante dopo il disastro colloqui in Turchia #11giugno @giadinagrisu - tempoweb : 'A cosa punta la Russia'. Un'ipotesi raggelante dopo il disastro colloqui in Turchia #11giugno @giadinagrisu… - Giulicat1512 : RT @AlienoGentile: L'attacco russo sull'Ucraina ha messo in scacco ONU, di cui la Russia è membro permanente. Un attacco turco alla Grecia… -