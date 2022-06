Pubblicità

Re_Nick19 : Parrucchiere: “Di dove sei?” Io: “un paese verso Ferrara” Parrucchiere: “in Toscana” Io: - SIENANEWS : Erano le 3.30 di notte quando, gli uomini delle forze dell'ordine hanno individuato tre ragazzi in Salicotto, alla… - meteogiornaleit : Nuova eccezionale ondata di caldo sull'Italia. Le ultime stime indicano valori estremi sino a 42°C su Sardegna e Si… - stefano_gatto97 : RT @TgrRaiVeneto: A bordo, oltre al pilota, sei turco-libanesi diretti verso un'azienda del Trevigiano #IoSeguoTgr #Veneto #Treviso #elico… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: A bordo, oltre al pilota, sei turco-libanesi diretti verso un'azienda del Trevigiano #IoSeguoTgr #Veneto #Treviso #elico… -

Il Tirreno

... 'Sostenibiltà e resilienza -un nuovo umanesimo ambientale'. La terna dei candidati è stata ufficializzata oggi nella sede della Regione. I libri, è stato spiegato, sono stati ...la fine del secondo giorno di ricerche aeree e via terra, il raggio di perlustrazione sembra ... non lontano da Piandelagotti e San Pellegrino in Alpe, dove c'è il confine tra Emilia ee ... La Toscana verso le elezioni amministrative di domani: le speranze del Pd e i desideri del centrodestra Il musicista interverrà alla presentazione della decima edizione di “Arcobaleno d’Estate“ con la Regione e La Nazione: "Bellissimo evento" ...'Resto qui' di Marco Balzano, 'L'ambasciatore delle foreste' di Paolo Ciampi e 'L'atlante dell'insolito' di Vanessa Marenco sono i tre libri finalisti dell'ottava edizione del Premio letterario Vallom ...