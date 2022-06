La Toscana verso le elezioni amministrative di domani: le speranze del Pd e i desideri del centrodestra (Di sabato 11 giugno 2022) Tra i dem toscani s’avanza la convinzione che ormai Italia Viva e Azione siano più una zavorra che una stampella, molto più riempitori di vuoti che cacciatori di voti. Dall'altra parte la roccaforte sembra essere Pistoia. La lista dei comuni chiamati alle urne Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 11 giugno 2022) Tra i dem toscani s’avanza la convinzione che ormai Italia Viva e Azione siano più una zavorra che una stampella, molto più riempitori di vuoti che cacciatori di voti. Dall'altra parte la roccaforte sembra essere Pistoia. La lista dei comuni chiamati alle urne

Pubblicità

GiusPecoraro : RT @ManuelaBellipan: @elvielly @MilkoSichinolfi Io vado tra un po', preferisco andare verso sera, anche per chiedere dell'affluenza al mio… - il_latinista : @jacopoat C'è un comune in Toscana (verso Siena) in cui hanno votato in 28 (0.50% circa) - Paroledipaola : RT @ManuelaBellipan: @elvielly @MilkoSichinolfi Io vado tra un po', preferisco andare verso sera, anche per chiedere dell'affluenza al mio… - ManuelaBellipan : @elvielly @MilkoSichinolfi Io vado tra un po', preferisco andare verso sera, anche per chiedere dell'affluenza al m… - LeoVeloce : La Toscana... Verso Castagneto Carducci -