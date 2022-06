La Stampa: la Camera discute gli emendamenti al decreto aiuti per garantire il calciomercato della Serie A (Di sabato 11 giugno 2022) Tra i 2600 emendamenti al decreto aiuti depositati alla Camera ce ne sono nove che costituiscono un pacchetto salva calcio. Sono firmati da tutti i partiti tranne M5S e Italia Viva. La Stampa scrive: “I testi recepiscono le istanze della Lega Calcio. E le veicolano in un decreto già in discussione in Parlamento, che deve approvarlo entro i primi di luglio. Se l’operazione andasse in porto, sarebbe il primo successo del neopresidente Lorenzo Casini”. Il quotidiano analizza i punti essenziali. Innanzitutto l’estensione della moratoria dei versamenti fiscali e contributivi dal 31 luglio al 31 dicembre, “un modo per garantire liquidità alle società in pieno calciomercato”. C’è poi la specifica modifica dedicata alla parte ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Tra i 2600aldepositati allace ne sono nove che costituiscono un pacchetto salva calcio. Sono firmati da tutti i partiti tranne M5S e Italia Viva. Lascrive: “I testi recepiscono le istanzeLega Calcio. E le veicolano in ungià in discussione in Parlamento, che deve approvarlo entro i primi di luglio. Se l’operazione andasse in porto, sarebbe il primo successo del neopresidente Lorenzo Casini”. Il quotidiano analizza i punti essenziali. Innanzitutto l’estensionemoratoria dei versamenti fiscali e contributivi dal 31 luglio al 31 dicembre, “un modo perliquidità alle società in pieno”. C’è poi la specifica modifica dedicata alla parte ...

