La sfilata di fine anno di una scuola di moda. Forti emozioni per la vita che sarà (Di sabato 11 giugno 2022) Ci sono immagini che hanno una potenza simbolica irresistibile, come se fossero capaci di mostrare e svelare il tempo che viviamo o addirittura quello che ancora non è arrivato, ma che preme dal futuro. Penso a Marcello e Anita nella fontana di Trevi, apoteosi eppure già declino di un mondo che sembrava per sempre felice, oppure ovviamente la città di “Blade Runner”, altissima tecnologia e spazzatura, incroci di popolazioni reali e fantastiche, uomini e replicanti persi tra i fumi delle bancarelle cinesi: abbiamo tutti visto quel film e in un attimo abbiamo capito come si sarebbe sviluppato il tempo a venire, come si sarebbe consumato. E qualcosa del genere ho provato pochi giorni fa, assistendo alla sfilata di fine anno della scuola professionale di moda dove insegno da più lustri, il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 giugno 2022) Ci sono immagini che huna potenza simbolica irresistibile, come se fossero capaci di mostrare e svelare il tempo che viviamo o addirittura quello che ancora non è arrivato, ma che preme dal futuro. Penso a Marcello e Anita nella fontana di Trevi, apoteosi eppure già declino di un mondo che sembrava per sempre felice, oppure ovviamente la città di “Blade Runner”, altissima tecnologia e spazzatura, incroci di popolazioni reali e fantastiche, uomini e replicanti persi tra i fumi delle bancarelle cinesi: abbiamo tutti visto quel film e in un attimo abbiamo capito come si sarebbe sviluppato il tempo a venire, come si sarebbe consumato. E qualcosa del genere ho provato pochi giorni fa, assistendo alladidellaprofessionale didove insegno da più lustri, il ...

