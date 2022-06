La serie di Cuphead! 2 | il trailer e la data del debutto dei nuovi episodi

(Di sabato 11 giugno 2022) Ladi2 ha ora une unadi uscita prevista sugli schermi di Netflix, e l'appuntamento è per il mese di agosto. Ladi2 ha ora una teaser e unadi uscita: il 19 agosto in streaming su Netflix. Il video, condiviso durante l'evento Netflix Geeked, mostra i due protagonisti dopo essere usciti di prigione e alle prese connemici, pericoli e disavventure. Ladiporta sugli schermi il gioco di Studio MDHR con al centro i due fratelli che vivono incredibili avventure nelle Inkwell Isles e lo stile si ispira alleanimate degli anni '30. Nel cast di doppiatori della versione originale ci sono Tru Valentino e Frank Todaro nella parte dei ...

Netflix, nell'ambito dell'evento in streaming Geeked Week, ha condiviso il trailer e la data di uscita della stagione 2 di La serie di Cuphead!. I nuovi episodi ispirati al popolare videogioco debutterano quindi il 19 agosto e online è stato pubblicato il video che regala le prime sequenze inedite come i protagonisti che usciti di prigione affrontano nemici, pericoli e disavventure. La serie porta sugli schermi il gioco di Studio MDHR con al centro i due fratelli che vivono incredibili avventure nelle Inkwell Isles e lo stile si ispira alle animazioni degli anni '30, con un approccio simile a quello della saga videoludica e "segue le disavventure uniche dell'adorabile e impulsivo furfante Cuphead e del suo cauto ma facilmente influenzabile fratello Mugman".