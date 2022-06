“La Repubblica americana”, il racconto sulle origini di Usa ed Europa (Di sabato 11 giugno 2022) Raymond L. Bruckberger (1907-1998) era un inquieto domenicano francese che, nel 1942, durante l’occupazione tedesca, fu arrestato dalla Gestapo in quanto sostenitore di De Gaulle. Fuggito di galera, si unì alla resistenza e fu mandato a fare il cappellano della Legione Straniera in Africa. Quando, nel 1944, De Gaulle celebrò la liberazione in Notre Dame, si sospetta il suo zampino nella pubblica umiliazione dell’arcivescovo, cardinale Suhard, che non venne invitato perché non era stato sufficientemente ostile a Vichy. Padre Bruckberger entrò così nel gotha intellettuale e in stretta amicizia con personaggi come Sartre, Camus, il regista Besson (padre di Luc), col quale collaborò in diversi film. Fu anche regista de I dialoghi delle carmelitane, tratto dalla celebre opera di Bernanos e interpretato da Alida Valli e Jeanne Moreau. A questo punto, però, il suo Ordine decise che era ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 giugno 2022) Raymond L. Bruckberger (1907-1998) era un inquieto domenicano francese che, nel 1942, durante l’occupazione tedesca, fu arrestato dalla Gestapo in quanto sostenitore di De Gaulle. Fuggito di galera, si unì alla resistenza e fu mandato a fare il cappellano della Legione Straniera in Africa. Quando, nel 1944, De Gaulle celebrò la liberazione in Notre Dame, si sospetta il suo zampino nella pubblica umiliazione dell’arcivescovo, cardinale Suhard, che non venne invitato perché non era stato sufficientemente ostile a Vichy. Padre Bruckberger entrò così nel gotha intellettuale e in stretta amicizia con personaggi come Sartre, Camus, il regista Besson (padre di Luc), col quale collaborò in diversi film. Fu anche regista de I dialoghi delle carmelitane, tratto dalla celebre opera di Bernanos e interpretato da Alida Valli e Jeanne Moreau. A questo punto, però, il suo Ordine decise che era ...

