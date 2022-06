“La regina organizzò un colpo di Stato” | Dopo anni emerge la clamorosa verità

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 11 giugno 2022) La ricostruzione storica della vita dell’ultimad’Italia, Maria José di Savoia realizzato da Luciano Regolo apre uno spaccato unico sulla vita della reale e il suo ruolo a capo di un complotto per rovesciare il fascismo e Mussolini Ha un valore storiografico enorme il volume di Luciano Regolo intitolato ‘Maria José.indomita’ nel quale analizza, appunto, la vita dell’ultimad’Italia consorte di Umberto II di Savoia. Un volume che si pone come una sorta di lente di ingradimento su una delle famiglie reali più criptiche al mondo, con un livello di riservatezza e privacy tale da essere stati in grado di far fuoriuscire pochissime informazioni. E’ per questo che il libro quasi destabilizza, offrendoci un ritratto della regnante ricostruito attraverso un’accurata metodologia di ricerca svolta in ...