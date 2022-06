«La prima volta in Formula 1, Schumacher rimase stupito: non pensava si potesse frenare così tanto» (Di sabato 11 giugno 2022) Sul Foglio Sportivo un’intervista ad Alessandro Benetton. Fondatore e guida di 21 Invest e dal 2022 presidente di Edizione, una delle principali holding industriali europee. Lo sport è sempre stato parte della sua vita: è stato presidente di Benetton Formula, la squadra di F1 che ha vinto due mondiali piloti e uno costruttori con Michael Schumacher. Ha ha seguito le traiettorie di Senna. “La Formula 1 mi ha insegnato ad avere coraggio, qualcosa che poi ho messo in pratica nella mia attività”. Non solo. “Ho imparato che alla fine il gioco di squadra è fondamentale perché in un team di F1 si vince come in un’orchestra se ognuno suona bene il proprio strumento. Ho imparato che la leadership dell’individuo può fare la differenza nel trovare il ritmo giusto della musica. Non potrò mai dimenticarmi la personalità di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Sul Foglio Sportivo un’intervista ad Alessandro Benetton. Fondatore e guida di 21 Invest e dal 2022 presidente di Edizione, una delle principali holding industriali europee. Lo sport è sempre stato parte della sua vita: è stato presidente di Benetton, la squadra di F1 che ha vinto due mondiali piloti e uno costruttori con Michael. Ha ha seguito le traiettorie di Senna. “La1 mi ha insegnato ad avere coraggio, qualcosa che poi ho messo in pratica nella mia attività”. Non solo. “Ho imparato che alla fine il gioco di squadra è fondamentale perché in un team di F1 si vince come in un’orchestra se ognuno suona bene il proprio strumento. Ho imparato che la leadership dell’individuo può fare la differenza nel trovare il ritmo giusto della musica. Non potrò mai dimenticarmi la personalità di ...

