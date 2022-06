La pizzeria di Briatore costosa? 15 euro una margherita, lui replica: "E' la migliore" (Di sabato 11 giugno 2022) Il prezzo giusto per una pizza? Dipende da dove la mangi. Al ristorante di Flavio Briatore una margherita costa 15 euro. Un conto caro per alcuni, onesto per l'imprenditore, che in questi mesi ha inaugurato la nuova catena 'Crazy Pizza'... Leggi su europa.today (Di sabato 11 giugno 2022) Il prezzo giusto per una pizza? Dipende da dove la mangi. Al ristorante di Flaviounacosta 15. Un conto caro per alcuni, onesto per l'imprenditore, che in questi mesi ha inaugurato la nuova catena 'Crazy Pizza'...

ilgiornale : L’imprenditore prende posizione dopo le critiche per le cifre del suo “Crazy Pizza”: “Prenotazioni già per tutto gi… - mbmarino : @ricciomorbidoso Ma no, dai… mi dirai piuttosto che hanno rubato l’idea alla pizzeria di Briatore a via Veneto… -