La festa dell'Innovazione 2022. La diretta dell'evento del Foglio (Di sabato 11 giugno 2022) Sabato 11 giugno al Teatro Goldoni dalle 9 alle 18 il Foglio torna a Venezia con la festa dell'Innovazione. Anche in questa quarta edizione parteciperanno i protagonisti del mondo della politica, della tecnologia e dell'Innovazione per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite. Qui la sessione del mattino Qui il programma completo. Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 giugno 2022) Sabato 11 giugno al Teatro Goldoni dalle 9 alle 18 iltorna a Venezia con la. Anche in questa quarta edizione parteciperanno i protagonisti del mondoa politica,a tecnologia eper mettere a fuoco i temi più importantio sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite. Qui la sessione del mattino Qui il programma completo.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #12giugno non casualmente nella giornata della Russia (festa nazionale) riapre McDonald's ma in versione autarchica… - Giorgiolaporta : Che brutta cosa i seggi vuoti e i luoghi della democrazia che restano deserti. Non vedevo così tanta desolazione da… - fanpage : Il triplice fischio dell’arbitro fa esplodere definitivamente la festa allo stadio ‘Barbera’. Il Palermo torna in S… - ProvinciaTrento : Domenica si è tenuta la festa per i 100 anni dell'oratorio di Sabbionara d'Avio, promossa dall'associazione Filò. '… - CordioliMirco : RT @Giorgiolaporta: Che brutta cosa i seggi vuoti e i luoghi della democrazia che restano deserti. Non vedevo così tanta desolazione dall’u… -