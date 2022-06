(Di sabato 11 giugno 2022) Dsuona un forte campanello dirme per Joe Biden e tutto il partito democratico. Sette Stati hanno votato alle primarie in vista delle elezioni di metà mandato che si terrano il 8 novembre . Gli Stati in questione sono, Iowa, Mississippi, Montana, New Jersey, New Mexico e South Dakota. Ma l’attenzione InsideOver.

Pubblicità

insideoverita : California, cacciato il procuratore dem sostenuto da George Soros - GSette77 : RT @fdragoni: La benzina in California arriva a costare 2,5 dollari al litro. Si si li vedo messi benissimo i DEM - karlontanofsb : RT @fdragoni: La benzina in California arriva a costare 2,5 dollari al litro. Si si li vedo messi benissimo i DEM - vallelucaf : RT @fdragoni: La benzina in California arriva a costare 2,5 dollari al litro. Si si li vedo messi benissimo i DEM - UmbertoDebiasi : RT @fdragoni: La benzina in California arriva a costare 2,5 dollari al litro. Si si li vedo messi benissimo i DEM -

InsideOver

Il magnate fondatore dell'Open Society Foundations, tuttavia, non aveva previsto [...] Continua a leggere The post, cacciato il procuratoresostenuto da George Soros appeared first on .Come può fare questo in uno stato liberal come lae una città ancora più liberal Beh la gente anche in quella parte degli States si sta stancando del permissivismo dei, dei reati, ... La California dem volta le spalle alla sinistra liberal Nuova tornata di primarie in Usa in vista delle elezioni di Midterm a novembre, quando si rinnovera' un terzo del Senato e l'intera Camera, ma si sceglieranno anche sindaci, procuratori e governatori.Paul Pelosi, marito della speaker della Camera negli Stati Uniti Nancy Pelosi, è stato arrestato in California per guida in stato di ebbrezza. Non ci sono ancora i dettagli della dinamica, ma da quant ...