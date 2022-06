“Kvaratskhelia riuscirà a farlo al Napoli” | arriva la conferma dalla Georgia

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 giugno 2022) Khvichasta già facendo parlare di sé. Il neoacquisto delha segnato infatti, 7 gol nelle ultime 6 partite ufficiali tra campionato e Nations League. Il direttore generale della Dinamo Tiblisi, Zaza Dolidze, intervistato“Gazzetta dello Sport”, ha parlato proprio dell’esternono.(Getty Images) “Sono convinto che diventerà molto presto il giocatore preferito dei napoletani. Fin da bambino è sempre stato un grande lavoratore, un ragazzo molto tecnico e professionale. Ha una mentalità vincente e in campo mette sempre tanta qualità. Non sono sorpreso che siato in Serie A. Sono sicuro che alvi sorprenderà”. Queste le belle parole che il Dg ha speso per lui. Khvicha...