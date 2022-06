Koulibaly: si apre lo spiraglio per la permanenza, i segnali dalla concorrenza (Di sabato 11 giugno 2022) Tra i vari temi dibattuti in queste primissime settimane di calciomercato, c’è quello riguardante il futuro di Kalidou Koulibaly. Il rinnovo tra le parti del contratto, valido fino al giugno del 2023, sembra essere lontano, motivo per cui abbondano i rumors sul futuro del franco-senegalese. Diversi i club interessati al classe ’91, in particolare il Barcellona e diversi club di Premier League. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, analizzando quella che è la concorrenza per l’ex Genk. Secondo la medesima fonte, il Barcellona è in difficoltà sotto il profilo finanziario e non dovrebbe avere la forza di far barcollare il Napoli con una proposta di 40 milioni di euro, cifra che gli azzurri ritengono congrua per il cartellino di Koulibaly. Kalidou Koulibaly (Photo by ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 giugno 2022) Tra i vari temi dibattuti in queste primissime settimane di calciomercato, c’è quello riguardante il futuro di Kalidou. Il rinnovo tra le parti del contratto, valido fino al giugno del 2023, sembra essere lontano, motivo per cui abbondano i rumors sul futuro del franco-senegalese. Diversi i club interessati al classe ’91, in particolare il Barcellona e diversi club di Premier League. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, analizzando quella che è laper l’ex Genk. Secondo la medesima fonte, il Barcellona è in difficoltà sotto il profilo finanziario e non dovrebbe avere la forza di far barcollare il Napoli con una proposta di 40 milioni di euro, cifra che gli azzurri ritengono congrua per il cartellino di. Kalidou(Photo by ...

