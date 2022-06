Kevin Prince Boateng si sposa: le nozze con Valentina Fradegrada anche nel metaverso. E i biglietti da 50 euro sono sold out (Di sabato 11 giugno 2022) La bellezza della Valdelsa e il futuro del metaverso. Si potrebbe riassumere così il matrimonio tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada che si celebra oggi a Radicondoli, comune in provincia di Siena. Lui è attualmente un calciatore dell’Hertha Berlino, ma con un passato tra Milan, Barcellona e Fiorentina. Lei è un’influencer bergamasca da oltre 3.1 milioni di followers, famosa soprattutto per avere inventato la moda del bikini al contrario, “upsidedown”. Il solito matrimonio vip, insomma, se non fosse per la decisione di non sposarsi solo nella realtà, ma anche nel metaverso, la realtà virtuale e parallela. Come spiega La Nazione, nella partecipazione in token NFT condivisa sui social, “Valentina e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) La bellezza della Valdelsa e il futuro del. Si potrebbe riassumere così il matrimonio trache si celebra oggi a Radicondoli, comune in provincia di Siena. Lui è attualmente un calciatore dell’Hertha Berlino, ma con un passato tra Milan, Barcellona e Fiorentina. Lei è un’influencer bergamasca da oltre 3.1 milioni di followers, famosa soprattutto per avere inventato la moda del bikini al contrario, “upsidedown”. Il solito matrimonio vip, insomma, se non fosse per la decisione di nonrsi solo nella realtà, manel, la realtà virtuale e parallela. Come spiega La Nazione, nella partecipazione in token NFT condivisa sui social, “e ...

