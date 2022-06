Kevin Prince Boateng ha sposato Valentina Fradegrada | le prime foto delle nozze

Pubblicità

VanityFairIt : Il calciatore dell’Hertha Berlino e l'imprenditrice cinque volte campionessa italiana di arti marziali hanno detto… - cryptonxws : Alle 16.30 si terrà il primo matrimonio nel #Metaverso . Si sposeranno Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada… - SerieTvserie : Enzo Miccio celebra il primo matrimonio nel Metaverso di Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada - infoiteconomia : Matrimonio digitale per Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, sposi anche nel metaverso - zazoomblog : Matrimonio digitale per Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sposi anche nel metaverso - #Matrimonio… -

Boateng e Valentina Fradegrada non si sono accontentati di sposarsi anche in una realtà virtuale, infatti hanno deciso di esaudire il desiderio dei loro fan, che avrebbero voluto ...Oggi è il gran giorno diBoateng e Valentina Fradegrada che si sposano alle 16.00 a Radicondoli. Almeno per quanto riguarda il luogo 'fisico' del matrimonio, questo sarà celebrato nella splendida cornice del ...Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono marito e moglie ... e tutto l'album di nozze saranno poi sul prossimo numero di Vanity Fair e sul nostro sito. Kevin e Valentina, come ci avevano anticipato, ...Il matrimonio sarà trasmesso anche nel Metaverso, l'annuncio poco fa sulle storie Instagram dell'influencer Fradegrada e del wedding planner Enzo Miccio che ha organizzato l'evento ...