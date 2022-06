Katia Follesa | lancia una bomba sui social | “Come sono ridotta” – FOTO

Pubblicità

filomdna : dio mio questo momento alvin katia follesa che angoscia #isola - sonopoliedrico : alvin ci ha sfracassato le palle con r101 katia follesa non la segue nessuno quella radio - uccelloRossOak : L’ho scritto su tutti i 36 account che ho avuto e lo ripeto ad alta voce pure su questo: UNICO ONLYFANS A CUI MI A… -

L'attrice e cabarettista Valeria Graci, un tempo connel duo di cabarete Valeria. Professione sostituta. La brava Valeria Graci (41) è già comparsa due volte alla scrivania di "Striscia la notizia" accanto a Gerry Scotti per ...Poi, Pablo & Pedro, Lillo & Greg,e Angelo Pisani in 'Finché social non ci separi, live'. Torna anche l'appuntamento con i campioni di Supermagic. E non manca la lirica. Intanto, però, ...Dal 15 giugno al 19 settembre torna a Piacenza "Estate Farnese". La programmazione del 2022 sarà ancora più ricca della prima, andata in scena la scorsa ...È stato il grande vincitore di LOL-chi ride fuori e da quel momento si è fatto conoscere al grande pubblico. La carriera di Ciro Priello, però, non è stata sempre in discesa. Il comico ha dovuto affro ...