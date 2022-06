Juventus, Rovella: “Mi sento pronto, peccato per Dybala volevo giocare con lui” (Di sabato 11 giugno 2022) Il centrocampista della Under 21 Nicolò Rovella, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della esperienza alla Juventus da affrontare da oggi ai prossimi mesi. Il giocatore, infatti, è rientrato dal prestito al Genoa e ora spera di rimanere in bianconero per giocarsi le sue possibilità con Allegri. Queste alcune sue parole: “Un po’d’ansia è normale averla, ma sono più gasato e non vedo l’ora di inziare. Mi sento pronto w spero di potermi giocare le mie carte in un club come la Juventus.” Quando poi gli viene chiesto di Paulo Dybala, risponde: “Avrei tanto voluto giocare con lui, mi è dispiaciuto tanto. Così come questo vale anche per Giorgio Chiellini. Ma alla Juventus ci sono tantissimi campioni come ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Il centrocampista della Under 21 Nicolò, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della esperienza allada affrontare da oggi ai prossimi mesi. Il giocatore, infatti, è rientrato dal prestito al Genoa e ora spera di rimanere in bianconero per giocarsi le sue possibilità con Allegri. Queste alcune sue parole: “Un po’d’ansia è normale averla, ma sono più gasato e non vedo l’ora di inziare. Miw spero di potermile mie carte in un club come la.” Quando poi gli viene chiesto di Paulo, risponde: “Avrei tanto volutocon lui, mi è dispiaciuto tanto. Così come questo vale anche per Giorgio Chiellini. Ma allaci sono tantissimi campioni come ...

