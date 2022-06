Juventus, occhi puntati su David Neres ma c’è da battere la concorrenza del Benfica (Di sabato 11 giugno 2022) Le strade di Di Maria e della Juventus sembrano essere sempre più distanti, per questo i bianconeri avrebbero puntato gli occhi a David Neres. Secondo A Bola, il Benfica avrebbe da tempo in mano il brasiliano, ma non ha ancora chiuso. I portoghesi avrebbero infatti un accordo con lo Shakthar Donetsk per il 25enne brasiliano ex Ajax, ma i bianconeri adesso si sono inseriti nella vicenda, tanto da aver già formalizzato una prima proposta da 10 milioni di euro. Vedremo nei prossimi giorni quale sarò il futuro dell’esterno, arrivato in Ucraina a fine gennaio per 18 milioni di euro e senza, purtroppo ed ovviamente, nessun minuto con la nuova squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Le strade di Di Maria e dellasembrano essere sempre più distanti, per questo i bianconeri avrebbero puntato gli. Secondo A Bola, ilavrebbe da tempo in mano il brasiliano, ma non ha ancora chiuso. I portoghesi avrebbero infatti un accordo con lo Shakthar Donetsk per il 25enne brasiliano ex Ajax, ma i bianconeri adesso si sono inseriti nella vicenda, tanto da aver già formalizzato una prima proposta da 10 milioni di euro. Vedremo nei prossimi giorni quale sarò il futuro dell’esterno, arrivato in Ucraina a fine gennaio per 18 milioni di euro e senza, purtroppo ed ovviamente, nessun minuto con la nuova squadra. SportFace.

