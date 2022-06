Juve, Cuadrado: si lavora per il rinnovo. La proposta dei bianconeri (Di sabato 11 giugno 2022) Con il rinnovo automatico di Cuadrado, la Juve lavora ad una soluzione: le opzioni in mano ai bianconeri con il colombiano Juan Cuadrado ha prolungato in automatico il proprio contratto con la Juventus una volta raggiunta la 40esima presenza stagionale. Tuttavia, questo rinnovo ha creato qualche disagio in casa Juve. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus preferirebbe spalmare i 5 milioni di ingaggio che il colombiano percepirebbe fino al 2023. L’idea dei bianconeri sarebbe quella di spalmare l’ingaggio su un biennale a 3 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Con ilautomatico di, laad una soluzione: le opzioni in mano aicon il colombiano Juanha prolungato in automatico il proprio contratto con lantus una volta raggiunta la 40esima presenza stagionale. Tuttavia, questoha creato qualche disagio in casa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, lantus preferirebbe spalmare i 5 milioni di ingaggio che il colombiano percepirebbe fino al 2023. L’idea deisarebbe quella di spalmare l’ingaggio su un biennale a 3 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

